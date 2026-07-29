Commisso si schiera con Mancini: il presidente viola si congratula col nuovo ct
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Mentre non si fermano le polemiche intorno alla nomina da parte di Giovanni Malagò, presidente della Figc, di Roberto Mancini come nuovo ct azzurro, il presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso ha utilizzato i propri social per sostenere a distanza il ritorno del commissario tecnico campione d'Europa nel 2020 che però decise di lasciare nel 2023 a metà mandato la panchina azzurra per raggiungere l'Arabia Saudita.
Un comportamento che per molti è stato un vero e proprio tradimento sportivo ma che non ha scalfito la fiducia del proprietario del club viola che invece ha voluto esprimere il massimo sostegno tramite il proprio profilo Instagram (vedi foto).
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