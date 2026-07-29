Nuovi contatti col Venezia per Sohm: ecco il ruolo che gli vuole affidare Stroppa

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Il Venezia è pronto a effettuare un doppio colpo dalla Fiorentina: dopo l'intesa per Mati Moreno previsti nuovi contatti per Sohm

Dopo l'accordo raggiunto per Matias Moreno il Venezia è pronto a fare sul serio anche per Simon Sohm, giocatore che secondo La Nuova Venezia è molto gradito al tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa. In queste ore di contatti per la chiusura dell'affare Moreno, i club hanno parlato anche dello svizzero, che nei piani dell'allenatore rappresenterebbe il perfetto sostituto di Issa Doumbia, passato recentemente allo Sporting Lisbona.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per provare a trovare la quadra e permettere a Sohm di iniziare una nuova avventura dopo essere finito tra gli esuberi viola prima della partenza della squadra per l'Inghilterra.