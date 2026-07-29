Calciomercato Rallentamento nella trattativa tra Fiorentina e Juve per Joao Mario: ecco perché

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Rallentamento nella trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Joao Mario: i bianconeri adesso lo vogliono cedere solo a titolo definitivo

C'è stato un rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto portare Joao Mario alla Fiorentina. Venerdì scorso le parti si erano decisamente avvicinate sulla base del semplice prestito con diritto di riscatto, ma adesso la trattativa si è fermata perché la Juve ha deciso, di cedere il portoghese solo a titolo definitivo.

ma questo stop ha cambiato i piani viola che dovrà decidere se provare a portare avanti l'affare oppure se interrompere del tutto i rapporti con i bianconeri.che lo avrebbe accolto volentieri per iniziare a lavorarci subito in vista della prossima stagione.