Malagò: "In Nazionale abbiamo gli obiettivi molto chiari, vediamo se riusciamo a raggiungerli"

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha preso la parola durante la sua audizione in VII Commissione al Senato sul DDL di Riforma del Calcio. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com: "Ci sarà una certa riduzione del monte dei diritti tv con il prossimo bando della Serie A. Tutti abbiamo le nostre colpe, anche la Serie A avrà le sue, ma il contesto congiunturale mondiale, anche della stessa famosissima Premier League, ha aumentato moltissimo i ricavi.

Questo però non riguarda certo il mercato interno perché c’è una dinamica di saturazione e concorrenza di altre emittenti su altre discipline per cui gli spettatori sono sempre quelli. Con la Nazionale abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli".