Deli promesso sposo dell'Empoli: venerdì potrebbe tornare in Toscana per le visite
Lapo Deli è destinato a lasciare la Fiorentina per raggiungere l'Empoli di mister Pagliuca. Secondo l'edizione empolese de La Nazione infatti, il giocatore è promesso sposo degli azzurri che dovranno però aspettare il termine della tournée inglese della squadra di Grosso prima di accogliere il centrocampista classe 2006.
Possibile visite mediche prima del Real Madrid
Venerdì, giorno in cui la Fiorentina si sposterà da Londra all'Austria dove disputerà l'amichevole contro il Real Madrid, Deli potrebbe prendere un volo diverso dai compagni per tornare in Toscana ed effettuare le visite mediche di rito con l'Empoli. Diversamente da quanto accaduto per Distefano però, Deli dovrebbe lasciare il Viola Park con la formula del prestito: da capire se semplice o con l'inserimento del diritto di riscatto in favore della società di Corsi.
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