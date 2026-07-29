Mastantuono vuole tornare al River ma il Real Madrid vorrebbe cederlo in Europa
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Mastantuono vorrebbe tornare al River Plate ma il Real Madrid preferisce cederlo in Europa: la Fiorentina continua a seguirlo
Continua la telenovela intorno al nome di Franco Mastantuono, fantasista di proprietà del Real Madrid che interessa alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, il giocatore vorrebbe tornare al River Plate, club da cui i Blancos lo hanno rilevato per più di 40 milioni di euro solo un anno fa.
Gli argentini hanno avviato i contatti col Real Madrid per capire la fattibilità dell'operazione, ma la società spagnola non sarebbe convinta perché preferirebbe verificarlo in Europa dopo una stagione in chiaro scuro nella capitale iberica. Il giocatore ha ricevuto proposte dall'Italia, come detto, ma anche da Spagna, Portogallo e Germania.
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