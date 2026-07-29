Ufficiale Arokodare trova casa dopo la trattativa con la Fiorentina: va in prestito all'Ajax

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Dopo essere stato accostato alla Fiorentina prima dell'acquisto viola di Oulai che ha occupato l'ultimo posto da extracomunitario per i viola, Tolu Arokodare ha lasciato il Wolverhampton per approdare in Eredivisie. L'Ajax ha trovato un accordo con il club inglese per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante nigeriano che dunque ripartirà dall'Olanda dopo l'esperienza in Premier League.