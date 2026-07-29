Zirkzee ancora in Italia? Per il Como non è una priorità, occhio alla Juventus

vedi letture

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul nome circolato nelle ultime ore anche in casa Fiorentina, ossia quello di Joshua Zikrzee, in forza al Manchester United. Queste le sue parole: "Il nome di Zirkzee viene accostato all'Italia ogni estate perché Zirkzee in Italia ha fatto grandi cose e una sytagione eccellente al Bologna. So per certo che il giocatore continua ad avere un legame speciale con l'Italia. Da qui a dire però che possa tornare ce ne passa. Va capita la volonta di Carrick, quella del Manchester United e quella dello stesso Zirkzee.

Non è ancora chiaro se lui sia in uscita. L'olandese è focalizzato sullo United. Oltre al sondaggio del Como, che però non lo ha messo nella lista delle priorità, c'è un grande estimatore dell'ex Bologna alla Juventus che è Massara, che lo aveva provato a portare anche a Roma. È un suo pupillo, però c'è da capire se tra i bianconeri uscirà David".