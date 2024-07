TAREMI, Ufficiale il suo trasferimento a zero all'Inter

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Ora è ufficiale, Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. "L'attaccante classe 1992 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027", spiega la società. "Tecnica, personalità e desiderio di nuove sfide, esattamente come Sindbad il marinaio: l'avventura nerazzurra di Mehdi Taremi è appena cominciata".

Taremi, primo iraniano in nerazzurro, arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Porto a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. In Portogallo l'attaccante classe 1992 è rimasto cinque stagioni, segnando 91 gol in 182 presenze con la maglia della squadra di Oporto. (ANSA).