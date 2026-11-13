Tare rivela: "Avevo già bloccato Valdepenas, con me sarebbe venuto al Milan"
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Igli Tare, ex direttore sportivo di Milan e Lazio, ha parlato nel corso della trasmissione Youtube di Sky Sport "Sky Calcio Unplugged", toccando un tema di mercato legato ad un giocatore che attualmente milita tra le fila della Fiorentina e che l'ex ds rossonero stava per portare a Milano prima del suo licenziamento: "Valdepenas era un giocatore già bloccato, doveva venire anche lui al Milan. Il progetto era quello di fare un mix di giocatori giovani con un futuro importante e altri giocatori già pronti".
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