Social Lavoro atletico per la Fiorentina: le immagini del club viola al Viola Park

La Fiorentina, come noto, anche oggi ha lavorato con una doppia seduta che ha permesso allo staff di Paolo Vanoli di curare l'aspetto atletico. Come mostrano le immagini infatti postate dalla stessa Fiorentina, la squadra ha fatto un lavoro specifico sul campo. Visti gli assenti aggregati ai "grandi" c'è anche qualche baby.

Come accaduto la scorsa stagione, infatti, molti di loro sperano di avere qualche occasione con Paolo Vanoli, tecnico che ha sempre preso in considerazione i giovani della Primavera viola, facendone debuttare diversi tra campionato e Conference. Accadde anche a Torino con Njie, d'altronde, visto che a lanciare l'attuale esterno viola, ora in Nazionale maggiore svedese, è stato proprio il tecnico viola allora sulla panchina granata.