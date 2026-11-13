Messi ritrova il Monumental: questa volta sarà avversario del River Plate

Un appuntamento speciale attende Lionel Messi il prossimo 19 gennaio, quando l’Inter Miami sarà impegnato in un’amichevole contro il River Plate a Buenos Aires, in preparazione alla stagione 2027. Il fuoriclasse argentino scenderà in campo al Monumental da avversario, tornando in uno stadio legato ad alcuni dei momenti più importanti della sua carriera con la Nazionale. La sua ultima apparizione nell’impianto risale alla vittoria per 3-0 contro il Benin, serata dell’addio all’Albiceleste.

L’incontro è stato ufficializzato dal River Plate e vedrà probabilmente la presenza di diversi campioni dell’Inter Miami. Oltre a Messi, sono attesi Luis Suarez, il cui contratto scade il 31 dicembre 2026, Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Thiago Almada e Casemiro. Per l’argentino sarà un’occasione speciale per ritrovare i propri tifosi, questa volta con la maglia di un club straniero.