Italia U21, Baldini: "Questo è un gruppo forte. Vincere così è ancora più bello"

Il successo per 2-1 ottenuto contro la Francia a Laval ha lasciato grande entusiasmo in Silvio Baldini. Al termine della gara, il ct dell’Italia Under 21 ha commentato così ai microfoni della Rai la prova della squadra, soffermandosi sulle qualità del gruppo e sul valore dei giovani a sua disposizione, molti dei quali già vicini alla Nazionale maggiore. “Ho sempre detto che questo è un gruppo forte ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così, ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore”.

L’allenatore ha poi evidenziato gli aspetti che hanno permesso agli azzurrini di conquistare la vittoria, sottolineando l’atteggiamento mostrato durante tutti i novanta minuti e la capacità di affrontare le difficoltà da squadra. “Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così”. Infine, Baldini ha approfondito i principi alla base della sua filosofia calcistica, mettendo al centro il coraggio, la voglia di lottare e la capacità di affrontare qualsiasi avversario senza timori. “L'importante è non pensare agli avversari, altrimenti ne diventi preda. Bisogna sapere cosa fanno per farti male, ma quello che conta è la voglia di vincere, di combattere, di fare duelli capendo che si può anche perdere ma bisogna provarci, senza inganni e con coraggio”.