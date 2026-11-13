Camarda e Lipani affondano la Francia: con i transalpini vince anche l'Italia U21
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Dopo il 3-1 della Nazionale maggiore, anche l'Italia Under 21 batte la Francia 2-1, anche se stasera si trattava solo di un'amichevole ma che Baldini aveva chiesto di affrontare nel giusto modo. E le risposte sono arrivate visto che l'Italia, dopo lo 0-0 del primo tempo con parate di Palmisani e tante occasioni, nella ripresa è andata in vantaggio con Camarda al 54' (al quale era stato annullato un gol al 26') e, dopo il pareggio di Versini al 61', al 68' ha chiuso i conti con Lipani, con Palmisani ancora bravo nel finale di gara a salvare il risultato su Mbappè jr.
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