Il portiere Courtois mette nel mirino l'acquisto della Reggiana

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, mette il calcio italiano nel mirino. L'ormai 34enne belga è infatti tra i fondatori di NXTPLAY Capital, la piattaforma d’investimento che nelle scorse ore ha presentato un’offerta per rilevare il 100% della Reggiana. L’operazione, condotta con l’imprenditore Gonzalo Vila e con il coinvolgimento di Andrea Radrizzani, segna un nuovo passo per il gruppo per espandersi nel calcio europeo dove ha già acquisito il KRC Genk in Belgio, il Le Mans FC in Francia e il CD Extremadura in Spagna, ma non equivale ancora, ovviamente, a un’acquisizione conclusa: la trattativa è aperta e restano da verificare le garanzie richieste dall'attuale proprietà granata. L’ingresso nella Reggiana e quindi in Serie C amplierebbe la presenza del gruppo nel calcio europeo, con un progetto che punta su prima squadra, settore giovanile e infrastrutture.

"Nella mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città - afferma il portiere del Belgio e del Real Madrid -. Con Nxtplay vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare. Dare ai giovani calciatori l'ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo" L'offerta è il risultato di diversi mesi di lavoro, spiega Nxtplay, il cui team ha studiato a fondo il club, ha visitato più volte Reggio Emilia e la società e ha incontrato imprenditori del territorio, sponsor e soci legati al club, con l'obiettivo di costruire un progetto in linea con le priorità della città e della società, come riporta l'Ansa.