Grande successo per il primo turno dei Viola Camp tra calcio e divertimento

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La Fiorentina sul proprio sito fa il punto sul primo turno dei Viola Camp che si è concluso venerdì scorso al Viola Park organizzato come ormai da anni da Experience Summer Camp:

"5 giorni di sport, di calcio, di allenamento. 5 giorni di gioco, divertimento e amicizia. 5 giorni di… Fiorentina Camp! Si è concluso venerdì il primo turno dei centri estivi all’interno del Rocco B. Commisso Viola Park e organizzato da Experience Summer Camp.

I camp estivi che si sono svolti nella casa viola, hanno coinvolto i bimbi e le bimbe dai 6 ai 16 anni in 2 sessioni di allenamento al giorno sotto la gestione degli allenatori della Fiorentina alternati a momenti di ricreazione, con il gelato offerto dal Partner Sammontana, e attività di intrattenimento.

I tour guidati al Padiglione della Prima Squadra e l’ora di fumetto con la Scuola Internazionale di Comics sono le novità che si sono aggiunte al corso di inglese, all’attività di scacchi e al pomeriggio cinema. Un’esperienza che ha lasciato un sorriso sul volto dei piccoli e su quello delle loro famiglie. Buona la prima… il Club viola è pronto per altre 3 settimane con i Fiorentina Camp!"