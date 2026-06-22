Creatività al VP: la "Scuola internazionale di comics" ospite della Fiorentina
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Come fa sapere la Fiorentina attraverso i suoi canali, circa 70 talenti della Scuola Internazionale di Comics si sono raccolti nella Stadium Lounge del Rocco B. Commisso Viola Park per sfidarsi a colpi di creatività e fantasia. Lo scopo: interpretare in mondo nuovo, insolito e non convenzionale l’attaccamento senza tempo alla propria squadra del cuore, dando forma e colore a un amore che dura da 100 anni. 8 ore di concentrazione, lavoro e impegno.
Il risultato? Lavori genuini, freschi e passionali. Tra una settimana la Scuola Internazionale di Comics assegnerà quattro borse di studio in premio e la Fiorentina eleggerà i lavori che hanno saputo interpretare al meglio il legame indissolubile tra i tifosi e la Fiorentina.
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