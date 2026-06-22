Buzzegoli, non solo la Fiorentina Primavera: anche la Casertana lo cerca

Buzzegoli, non solo la Fiorentina Primavera: anche la Casertana lo cercaFirenzeViola.it
Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

>Come riportato ques'oggi dal quotidiano campano da Il Sannio, tra i profili valutati dalla Fiorentina per il successore di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera c’è anche Daniele Buzzegoli, che nell’ultima stagione ha allenato il Como centrando con i lariani una storica promzione in Primavera 1. Sulle tracce dell’allenatore fiorentino, tuttavia, ci sarebbe anche la Casertana che avrebbe individuato nel tecnico toscano il profilo adeguato per rilanciare le ambizioni del club, lo scorso anno arrivato quinto nel girone C della Serie C ed eliminato al primo turno dei play-off nazionali.