Su Instagram Dodo si congratula con la squadra per la vittoria al Franchi

Dodo si congratula con la squadra per la vittoria al Franchi

Dopo Vanoli anche Dodo esprimere la sua soddisfazione per la vittoria contro la Cremonese.

Il terzino brasiliano, autore di una buona partita nel pomeriggio, ha postato su Instagram alcune foto in cui viene ritratto lui e la sua esultanza condivisa con l'autore del gol, Moise Kean, a questo si aggiunge il suo commento: "Congratulazioni squadra, +3, continuiamo perché ce lo meritiamo, un 2026 diverso"