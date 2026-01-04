Social

Su Instagram Dodo si congratula con la squadra per la vittoria al Franchi

Su Instagram Dodo si congratula con la squadra per la vittoria al FranchiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50News
di Redazione FV

Dopo Vanoli anche Dodo esprimere la sua soddisfazione per la vittoria contro la Cremonese.

Il terzino brasiliano, autore di una buona partita nel pomeriggio, ha postato su Instagram alcune foto in cui viene ritratto lui e la sua esultanza condivisa con l'autore del gol, Moise Kean, a questo si aggiunge il suo commento: "Congratulazioni squadra, +3, continuiamo perché ce lo meritiamo, un 2026 diverso"