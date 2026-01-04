Social
Su Instagram Dodo si congratula con la squadra per la vittoria al Franchi
FirenzeViola.it
Dopo Vanoli anche Dodo esprimere la sua soddisfazione per la vittoria contro la Cremonese.
Il terzino brasiliano, autore di una buona partita nel pomeriggio, ha postato su Instagram alcune foto in cui viene ritratto lui e la sua esultanza condivisa con l'autore del gol, Moise Kean, a questo si aggiunge il suo commento: "Congratulazioni squadra, +3, continuiamo perché ce lo meritiamo, un 2026 diverso"
Pubblicità
News
LiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vinceredi Lorenzo Della Giovampaola
Le più lette
3 Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Copertina
FirenzeViolaAltro che Udinese, è con la Cremonese la miglior Viola dell'anno che può cominciare la risalita. Ma serviranno conferme immediate e con altri avversari
Dagli inviatiGiorno speciale per il piccolo Tommy: gara al Franchi e regali di Lezzerini e Martinelli
Dagli inviatiDe Gea: "La fascia una responsabilità. I miei errori? Sì, più del solito. Soffro la contestazione"
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com