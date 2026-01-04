Inter-Bologna, la squadra di Chivu alla ricerca della vetta. Le formazioni

Stasera in campo Inter e Bologna per l'ultima partita della 18esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu ha il compito di rispondere a Napoli e Milan, che hanno vinto rispettivamente contro Lazio e Cagliari, il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre e deve tornare a vincere per sperare nuovamente nell'Europa. Le formazioni delle due squadre:

INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Acerbi, Frattesi, Mkhitaruan, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Lavelli, Esposito

BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione:Pessina, Franceschelli, Pobega, Orsolini, Freuler, Casale, Immobile, Zortea, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Vitik, Sulemana, Fabbian