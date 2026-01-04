Ceccherini festeggia la Fiorentina con Pieraccioni: "Si vince lo scudetto"

Leonardo Pieraccioni attraverso le proprie storie Instagram ha mostrato un siparietto divertente dopo la vittoria della Fiorentina in casa contro la Cremonese. L'attore fiorentino ha infatti pubblicato una foto della sua chat Whatsapp con il suo grande amico Massimo Ceccherini, nella quale Ceccherini ha scritto: "Si vince lo scudettoo" e in risposta, nella storia, Pieraccioni ironizza: "A noi a Firenze ci basta una scintilla per riaccendersi d'entusiasmo scellerato"