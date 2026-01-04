Inter dominante contro il Bologna, finisce 3-1. Ancora a segno Lautaro

La squadra di Chivu vince meritatamente contro un Bologna a tratti irriconoscibile. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri controllano il pallino del gioco e vanno all'intervallo con il risultato di 1-0, solo grazie alla rete da fuori area di Zielinski, unico a oltrepassare la saracinesca di Ravaglia. Nel secondo tempo il copione non cambia e nella prima mezzora l'Inter va a segno prima con Lautaro e poi con Thuram. Inutile la rete nel finale di Castro, che non evita la sconfitta. L'Inter torna in vetta alla classifica, mentre il Bologna resta ancora alla ricerca della vittoria che manca da più di un mese.