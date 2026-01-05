FirenzeViola Dal Viola Park, allenamento di scarico: presente anche Fazzini

vedi letture

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli ha sostenuto una seduta di scarico (chi non ha giocato ha lavorato a pieno regime). Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it era in gruppo regolarmente anche Jacopo Fazzini, che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con un problema alla caviglia. Il centrocampista dovrebbe, dunque, tornare a disposizione per la gara di campionato in programma mercoledì sera contro la Lazio all'Olimpico.