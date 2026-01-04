Aglietti duro: "La Fiorentina non mi è piaciuta. Meglio contro il Parma"

Alfredo Aglietti, opinionista ed ex giocatore di Napoli e Verona, tra le altre, ha parlato a RTV38 della prestazione messa in campo dalla Fiorentina contro la Cremonese: "Io credo che i risultati cambino i giudizi. A me la Fiorentina non è piaciuta contro la Cremonese, perché non ha affrontato la partita con lo spirito giusto, contro una squadra che non ha mostrato nulla in campo. Non ho visto l’atteggiamento giusto per battere la Cremonese. Se andiamo a vedere la azioni importanti per la Fiorentina sono la traversa di Parsi e il tiro di Mandragora, nel secondo tempo non c'è stato niente.

Per fortuna abbiamo portato a casa la vittoria. A mio modo di vedere la squadra ha fatto meglio, analizzando la partita, contro il Parma. Avessero fatto 0-0 staremmo parlando di una situazione peggiore rispetto a quella di inizio partita. Secondo me contro Lazio e Milan dovranno arrivare delle risposte importanti".