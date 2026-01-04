Social Solomon esulta per la vittoria: "Primi minuti in viola. Tre punti importanti"

Il nuovo arrivato, Manor Solomon, ha esultato sul proprio profilo Instagram con un post dedicato al suo esordio con la maglia della Fiorentina, in cui il calciatore israeliano si è subito rivelato decisivo servendo il cross destinato a Fortini, che poi ha portato alla rete decisiva di Moise Kean, anch'esso subentrato nel corso della partita. Ecco il commento di Solomon: "Primi minuti in viola. 3 punti importanti"