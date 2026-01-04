Social

Kean sui social: "La vittoria sta arrivando non preoccuparti di quando arriverà"FirenzeViola.it
di Redazione FV

Moise Kean celebra la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, arrivata grazie a un suo gol nel finale, con un post su Instagram, nel quale il bomber della Nazionale, mostra foto a contenuto religioso, extra-calcio e della partita di oggi, sotto cui scrive: "La vittoria sta arrivando non preoccuparti di quando arriverà".

Parole con cui si augura di continuare a essere decisivo per la Fiorentina nelle prossime partite.