Stramaccioni: "Rigore negato a Thuram? Chiamiamolo errore, non metro"

Durante Inter-Fiorentina c'è stato un primo rigore negato a Thuram, che ha fatto molto discutere il club nerazzurro che nel finale ne ha poi beneficiato di un altro. Andrea Stramaccioni, seconda voce di Dazn, a fine gara ha catalogato l'episodio come errore, commentando così: "Il rigore non dato a Thuram? Mariani il dischetto lo ha indicato, la sensazione è che poi sia arrivato un consulto col Var. Cataloghiamolo come un errore di Mariani, non come metro, questo è calcio di rigore.

È doppio errore di arbitro e Var, ma non diciamo che è il metro, questo è calcio di rigore. Non facciamolo passare come metro questo doppio errore. Se diciamo che è il metro, il calcio cambia le regole".