Sfogo Allegri, la Procura invierà una relazione al giudice sportivo

Con l'infrasettimanale al via già martedì, domani c'è attesa per le decisioni del giudice sportivo. In particolare per quelle su Massimiliano Allegri, espulso durante la gara con la Roma, fatto che ha mandato su tutte le furie il tecnico livornese. Tra referto arbitrale e possibile fascicolo della Procura, il tecnico del Napoli avrà intanto una squalifica e forse una ammenda.

Le valutazioni da parte degli organi preposti sono in corso: secondo quanto scrive TMW, per quanto riguarda le frasi in campo e nello spogliatoio, la Procura federale manderà domani una relazione al giudice sportivo. C’è da capire se gli ispettori federali abbiano infatti ascoltato tutto e spetterà in prima battuta all’ufficio guidato da Gerardo Mastrandrea esprimere il verdetto.

Ci sono anche le frasi pronunciate in sala stampa ma non come dichiarazioni ufficiali bensì come sfogo (“L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan”) per le quali la Procura aspetterà il giudice sportivo, per poi valutare se aprire un fascicolo qualora quest’ultimo non si pronunci.