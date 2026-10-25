Dagli inviati Animi concitati nel finale, Vanoli a brutto muso con Jimenez: il motivo

Animi surriscaldati al triplice fischio di Inter-Fiorentina per il finale a sopresa che ha visto i nerazzurri ribaltare il risultato nel lungo recupero (90' e 97' i due gol di Thuram e Zielinski). Proprio i troppi minuti di recupero hanno provocato le proteste della Fiorentina e gli animi in campo si sono riscaldati accendendo una mischia. A quel punto Jimenez, che era in panchina e che già precedentemente era stato beccato dai tifosi, voleva andare in campo a "dirne quattro" a qualche giocatore dell'Inter, trattenuto anche dai fisioterapisti.

L'allenatore Paolo Vanoli lo ha però richiamato all'ordine in maniera decisa e lo ha allontanato prendendolo per la maglia e "a brutto muso", per fargli ovviamente evitare conseguenze disciplinari. Il giocatore ha dunque capito tanto che tra i due non ci sono stati ulteriori problemi negli spogliatoi.