Udinese-Milan chiude l'ottavo turno di A: le formazioni ufficiali
Udinese-Milan è l'ultima gara in programma dell'ottava giornata di serie A, alle 20.45 al Bluenergy di Udine. Runjaic vuole invertire il trend di sconfitte (cinque consecutive, con la squadra rimasta a 4 punti a ridosso della zona retrocessione) e nonostante la fiducia del club la sua panchina inizia davvero a scottare ma di fronte troverà un Milan sempre a caccia di punti dopo un avvio altalenante tra campionato ed Europa. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. Allenatore: Amorim.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati