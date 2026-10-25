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Curva Fiesole in protesta: cori e striscioni sotto la sede della Lega Calcio
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha perso sul campo dell'Inter per 2-1, a San Siro, e lo ha fatto senza la presenza nel settore ospiti della Curva Fiesole, che ha disertato la trasferta di Milano per via degli alti costi dei biglietti. Il cuore del tifo viol però, come testimoniato da un post Instagram, si è presentato sotto la sede della Lega Calcio per protestare contro i vertici del calcio italiano.
Questo il post in questione:
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Buttato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. E' chiaro?di Redazione FV
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Copertina
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