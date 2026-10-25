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Curva Fiesole in protesta: cori e striscioni sotto la sede della Lega Calcio

Curva Fiesole in protesta: cori e striscioni sotto la sede della Lega CalcioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 15:10Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha perso sul campo dell'Inter per 2-1, a San Siro, e lo ha fatto senza la presenza nel settore ospiti della Curva Fiesole, che ha disertato la trasferta di Milano per via degli alti costi dei biglietti. Il cuore del tifo viol però, come testimoniato da un post Instagram, si è presentato sotto la sede della Lega Calcio per protestare contro i vertici del calcio italiano.

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