La Fiorentina Femminile ribalta il Parma: 1-2 in Emilia

La Fiorentina Femminile ribalta il Parma: 1-2 in EmiliaFirenzeViola.it
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Ieri alle 20:16Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile torna da Parma con il bottino pieno, espugnando il campo delle ducali per 2-1 in rimonta. Al 28' infatti le padrone di casa si erano portate in vantaggio con Distefano ma nel lungo recupero della prima frazione di gioco viene concesso un rigore alla Fiorentina che Severini trasforma ristabilendo la parità all'intervallo.

In avvio di ripresa, al 55', arriva il raddoppio viola con Tryggvadottir e la Fiorentina poteva così amministrare il vantaggio fino al 90'.