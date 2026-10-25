Milan sbanca Udine per 2-0, sesta sconfitta consecutiva per la squadra di Runjaic

Milan sbanca Udine per 2-0, sesta sconfitta consecutiva per la squadra di RunjaicFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:42News
di Redazione FV

Il Milan vince ad Udine per 2-0, rifilando alla squadra di Runjaic la sesta sconfitta consecutiva che mette a rischio la panchina del tecnico. Ad aprire le marcature in avvio di gara, al 6' per la precisione, Pulisic mentre la firma del raddoppio è di Hutchinson al 65'. Il Milan sale così al quarto posto a 18 punti così come la Roma mentre resta a 4 punti e tanti interrogativi l'Udinese.