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Calamai: "Questa squadra è costruita male. Paratici si deve prendere le sue responsabilità"
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Luca Calamai è interveuto su Radio FirenzeViola al termine di Inter-Fiorentina, queste le sue dichiarazioni: "Al 90' la Fiorentina aveva vinto a Milano senza meritare e giocando da piccola squadra quale è, con fortuna e un fenomeno tra i pali. Gnonto ha sfiorato anche il 2-0. Per me è sbagliato levare Mastantuono. Oggi si può criticare Vanoli, ma al 90' nessuno ci avrebbe pensato a farlo. La squadra è fatta male e manca totalmente di personalità.
Ecco perché secondo me non puoilevare Mastantuono. Ripeto la rosa è costruita male senza giocatori di spessore. L'allenatore non è abituato a costruire un progetto ambizioso. La responsabilità di tutto se la deve prendere Paratici".
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