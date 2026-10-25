Amoruso: "Mi aspettavo che il gol desse ardore, perché poi difendersi in quel modo lì?"

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha commentato a "Viola" a RTV38 la sconfitta della Fiorentina a San Siro. Ecco le sue parole: "Non c'è nulla da salvare. Il primo tempo hai resistito, ti sei affacciato due volte nell'area dell'Inter ma non le hai sfruttate, ma nel secondo tempo c'è stato questo grandissimo gol ma non c'è stato altro. Mi aspettavo che il gol desse l'ardore che serviva per portare a casa l'impresa ma il problema è che non si è più giocato, non si facevano più di tre passaggi di fila. La partita si poteva perdere con l'Inter ma avrei voluto vedere qualcosina. Io non ho visto un fraseggio".

Poi il difensore prosegue: "Lo scorso anno ci siamo salvati ed abbiamo fatto la squadra nuova ed hai già cambiato l'allenatore. Abbiamo giocato 30 minuti alla grande con il Como dice Vanoli? Ma le partite durano oltre 90 minuti. Io sto vedendo sempre meno disponibilità da parte dei giocatori, siamo messi male in campo e si ripetono gli stessi errori. L'Inter ha avuto tanti palloni alti, ne ha spizzati tanti e preso due traverse, oltre alla prestazione di De Gea. Io sono deluso. Hai avuto la fortuna di andare in vantaggio con l'uomo migliore dopo De Gea, perché poi difendi così? Perché approntare gli ultimi dieci minuti con Joao Mario e Dodo contro il miglior attacco? Non mi sembra infatti Dodo spicchi in fase difensiva e che Joao Mario a sinistra sia granché. Tiri via gente dal centrocampo perché se vuoi difenderti devi tenere la palla il più lontano possibile. Non mi piace nulla di quello visto nella ripresa, né l'atteggiamento dei giocatori dopo il gol".