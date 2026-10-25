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Problemi al flessore per Pongracic, attesa per capire l'entità

Problemi al flessore per Pongracic, attesa per capire l'entitàFirenzeViola.it
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Ieri alle 18:20Primo Piano
di Luciana Magistrato

Problemi al flessore per Marin Pongracic, la cui entità però verrà stabilita solo nelle prossime ore. Una tegola per Paolo Vanoli in vista della gara con l'Atalanta, visto che il centrale croato è una nota semi-lieta (al netto dei risultati ovviamente) di queste due ultime gare. Dopo il gol (più uno annullato in maniera rocambolesca) di sabato contro il Como, anche oggi a San Siro sembrava in grado, con le buone e con le cattive, di tenere a bada gli avversari.

Al 51' però è dovuto uscire per un infortunio muscolare. Alla ripresa domani (o al più tardi dopodomani) si capirà se il giocatore potrà riprendere subito a giocare ma per la partita infrasettimanale il difensore potrebbe essere a rischio.