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Problemi al flessore per Pongracic, attesa per capire l'entità
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Problemi al flessore per Marin Pongracic, la cui entità però verrà stabilita solo nelle prossime ore. Una tegola per Paolo Vanoli in vista della gara con l'Atalanta, visto che il centrale croato è una nota semi-lieta (al netto dei risultati ovviamente) di queste due ultime gare. Dopo il gol (più uno annullato in maniera rocambolesca) di sabato contro il Como, anche oggi a San Siro sembrava in grado, con le buone e con le cattive, di tenere a bada gli avversari.
Al 51' però è dovuto uscire per un infortunio muscolare. Alla ripresa domani (o al più tardi dopodomani) si capirà se il giocatore potrà riprendere subito a giocare ma per la partita infrasettimanale il difensore potrebbe essere a rischio.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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