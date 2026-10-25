Social Giuseppe Commisso ricorda i genitori nel giorno del loro anniversario: il messaggio toccante

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare quello che sarebbe stato il 51° anniversario di matrimonio tra la madre Catherine e il defunto ex patron viola Rocco. Questo il bel messaggio condiviso sui social: "Oggi ricordiamo con affetto il 51° anniversario di matrimonio dei miei meravigliosi genitori, Catherine e Rocco! Mamma e papà, l'amore che avete condiviso, la bella vita che avete costruito insieme e la famiglia che avete creato saranno per sempre tra le nostre più grandi benedizioni. Papà, non passa un giorno senza che io pensi a te e mi manchi. Vorrei più di goni cosa che tu fossi ancora qui per celebrare questo giorno speciale con Mamma.

L'amore, la forza e i meravigliosi ricordi che avete condiviso rimarranno per sempre nel mio cuore. Buon 51° anniversario, Mamma e Papà! Anche se papà sta guardando dal cielo, l'amore che avete condiviso non svanirà mai. Vi amo entrambi con tutto il cuore, oggi e sempre!".