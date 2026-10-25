La Juventus si riscatta con McKennie e Douglas Luiz, Lecce ko

La Juventus si riscatta con McKennie e Douglas Luiz, Lecce koFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 20:07News
di Redazione FV

E' bastato un tempo alla Juventus per avere la meglio sul Lecce in casa dei salentini. Lo 0-2 finale è infatti maturato nel primo tempo, con Meckennie che sbloccava al 29' e Douglas Luiz che dopo l'assist al compagno al 41' mette la firma sul raddoppio. Nella ripresa Di Francesco provava ad aggiustare la squadra con i cambi ma il Lecce finisce nelle note solo per l'espulsione per doppia ammonizione, ormai a tempo scaduto, di Kialonda Gaspar e la gara finisce così 2-0 per i bianconeri che tornano così alla vittoria in campionato dopo il ko con la Lazio.