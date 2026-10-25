FirenzeViola Inter-Fiorentina 2-1, le pagelle: De Gea il top, con Jimenez. Male Viery, Pellegrino e i cambi di Vanoli

DE GEA – Il primo a chiamarlo in causa è Barella sul quale la sua parata non è complicatissima. Molto più determinante sia su Pio Esposito che su Thuram salvando letteralmente il risultato. Ancora decisivo su Thuram dopo 10 minuti nel secondo tempo. La traversa lo aiuta due volte lui dice no pure a Sucic ma si arrende sul piazzato di Thuram nel recupero e sul rigore di Zielinski. Prende due gol ma resta il migliore, 7,5

JIMENEZ – Tutto sommato la sua spinta nel primo tempo è costante e a tratti efficace. Sfida San Siro nel secondo tempo poi rischia a lasciar spazio a Carlos Augusto nel cross per Thuram. A metà ripresa tira fuori dal cilindro un gol capolavoro che porta in vantaggio i suoi. Sugli scudi 7

Dal 29'st DODO' – Poche sbavature nel finale di gara, 6

DRAGUSIN – Primo intervento adeguato su un tentativo di Mkhitaryan poi almeno dalle sue parti fa buona guardia. Apre la ripresa con una buona chiusura su Thuram e un break che favorisce Mastantuono. Non c'è la chiusura finale sul tiro di Thuram per l'1-1 nerazzurro, 6

PONGRACIC – Gli interisti si lamentano per un suo presunto fallo di mano, lui ogni tanto va in sofferenza su Thuram. Ricomincia la ripresa con una deviazione sotto misura che evita il peggio ma subito dopo è costretto a uscire per problemi fisici, 6

Dal 5' st VIERY – Thuram gli scappa sul pallone dalla sinistra di Carlos Augusto, poi Mariani lo grazia quando stende il francese dentro l'area. Di lì a poco viene anche ammonito e in chiusura con Dragusin non evita il pari sul tiro di Thuram. Non entra bene in partita, 5

VALDEPENAS – Partenza molto guardinga e la copertura dalle sue parti non viene meno. Resta attento anche nel corso del secondo concedendo poco ma nel recupero crolla. Prima lascia spazio a Thuram nell'azione che vale il pareggio interista poi causa il rigore della sconfitta. Ingenuo, 5

NDOUR – Di testa si fa trovare ben posizionato sul primo corner nerazzurro, di lì a poco tenta anche il tiro che viene però smorzato da un difensore. Bene in chiusura anche in altre circostanze, 6

FAGIOLI – Pallone perso su Barella prima che il nerazzurro trovi la prima conclusione della sfida. Qualche altra sbavatura macchia il suo primo tempo. Anche nel secondo tempo non brilla ma è lui ad appoggiar palla a Jimenez che indovina il tiro dell'uno a zero. Un po' poco, 5,5

BRESCIANINI – Cerca molto il dialogo con Fagioli, le sue iniziative hanno alterna fortuna anche nella metà campo nerazzurra. Nel finale conferma una certa sofferenza, 5,5

MASTANTUONO – Ai suoi danni, guarda caso, il primo fallo della partita, poi cerca una prima azione offensiva servendo Ndour che non controlla. Serve bene Pellegrino al limite poco dopo l'intervallo. Arriva al tiro senza fortuna in una ripartenza che rompe l'assedio dell'Inter, poi esce dopo l'ennesima prova generosa, anche in copertura, 6,5

Dal 29'st GNONTO – Si rende pericoloso trovando la risposta di Provedel dopo il tocco di Ndour, 6,5

PELLEGRINO – Non precisissimo nei primi tentativi di triangolazioni con Mastantuono. La situazione non migliora nemmeno col passare dei minuti e quando l'argentino lo chiama al tiro nei primi minuti della ripresa non trova né tempo né spazio per concludere. Esce nel finale dopo tante difficoltà, 5

Dal 38'st BETO – S.v.

NJIE – Un primo tentativo dopo il quale però sbatte sulla difesa nerazzurra. Il tema si ripete con il passare del tempo senza che garantisca troppi rifornimenti dentro l'area di rigore, 5,5

Dal 38'st JOAO MARIO – S.v.

VANOLI – Anticipazioni confermate con l'inserimento di Brescianini in mezzo al campo, a sinistra ci sono Valdepenas e Njie, davanti Pellegrino vince il ballottaggio con Beto. L'avvio è di contenimento e consente ai suoi di stare in partita fino all'intervallo anche se ci vuole un bell'aiuto da parte di De Gea in almeno due circostanze. In avvio di secondo tempo perde Pongracic e inserisce Viery al suo posto ma è Jimenez a superarsi trovando il vantaggio. Escono Mastantuono e Jimenez per Gnonto e Dodò, poi tocca a Pellegrino e Njie per Beto e Joao Mario. I suoi si difendono a pieno organico ma incassano il pari di Thuram e il rigore di Zielinski. Se la lettura iniziale stava dando i suoi frutti quella del match porta una sconfitta che rischia di far malissimo, 4