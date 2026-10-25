FirenzeViola Una difesa a tre inattesa. E con gli infortuni è già emergenza

Prendere due gol dall'Inter poteva anche starci per la Fiorentina. Prenderli in sette minuti a tempo scaduto dopo essere stati in vantaggio per 90 minuti meno. Con una difesa a tre "sperimentale" forse ancora meno.

Primo intoppo l'infortunio a Pongracic

Vanoli era partito con la solita difesa a quattro, con Jimenez a destra, Dragusin-Pongracic centrali e Valdepenas a sinistra. La coppia centrale è sembrata affiatata e in grado di arginare sia Pio Esposito che Thuram, i due attaccanti nerazzurri titolari. Pongracic, tornato nell'undici iniziale già contro il Como ha mostrato di poterci stare, con due gol (uno annullato in maniera rocambolesca) fatti e uno subito più per colpa di Viery che l'ha ostacolato con foga che sua. Ed anche a San Siro Vanoli non ha avuto dubbi. Al 51' però la prima tegola con l'infortunio del croato al flessore, la cui entità si capirà nelle prossime ore. Entrato Viery, la difesa ha mantenuto comunque il suo equilibrio.

Difesa a tre finale con Valdepenas

All'82' inspiegabilmente però Vanoli ha scelto di passare alla difesa a tre che pur in conferenza stampa aveva detto di non poter fare perché la squadra non adatta e con i centrali contati. Già al 74' l'ingresso di Dodo e Gnonto a destra avevano tolto fantasia dal campo, senza l'uomo più in forma del momento anche se con lacune in fase difensiva e pur beccato dal pubblico, Jimenez, e il più talentuoso Mastantuono, con l'ingresso di Joao Mario e Beto al posto di Njie e Pellegrino, i cambi hanno finito per cambiare volto alla squadra. Lasciando perdere l'apporto dei nuovi entrati, è il modulo che ha lasciato a desiderare con Valdepenas spostato sulla linea a tre. Così Thuram con lui e Viery dalle sue parti è riuscito a ribaltare la partita, tra errore del brasiliano e rigore provocato dallo spagnolo. Per carità, Valdepenas può fare anche il centrale (lo è) ma provare sistema e interpreti contro l'Inter non è stata forse una grande idea anche per pochi minuti finali, che hanno poi fatto la differenza.

Verso l'Atalanta con due infortunati

Giovedì al Franchi arriva l'Atalanta di Sarri con attaccanti sempre in grado di fare male e la difesa viola non è messa benissimo visto che deve fare i conti con due infortuni. Di Marin Pongracic si è già detto, il cui problema si aggiunge a quello di Luca Ranieri. Il report (a voce del tecnico) è del nervo del piede schiacciato durante la gara con il Genoa quando non fece certo una buona prova. Ma nelle precedenti gare l'ormai vice capitano aveva dimostrato di essere affidabile e dunque il suo recupero sarà importante. Altrimenti sarà già emergenza.