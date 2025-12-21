Stramaccioni: "Il ritiro unisce il gruppo. Ai viola può bastare una vittoria per svoltare"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore ed attuale opinionista, ha commentato il momento difficile della Fiorentina ai microfoni di Dazn dando una sua personale lettura: "Sembrerà una cosa banale quella che dico ma io credo che alle volte in questi casi possa bastare veramente ricominciare a vincere. Una vittoria. Perché in tanti casi la differenza tra vincere e perdere è fatta di centimetri. La cosa del ritiro può sembrare brutta ma unisce tantissimo perché entri in campo e mangi l'erba e la panchina".