La Juventus batte la Roma e accorcia le distanze dalla zona Champions

FirenzeViola.it
Oggi alle 22:40News
di Redazione FV

La Juventus batte la Roma per 2-1 che resta dunque quarta a quota 30 mentre i bianconeri accorciano la distanza proprio dai giallorossi portandosi a 26 ed evitando dunque di restare invischiati nella metà classifica.

Al 44' è Conceiçao, ben servito da Cambiaso, a sbloccare la gara indirizzandola a favore della Juventus. Al 70' è Openda a firmare il raddoppio ma 6 minuti dopo Baldanzi, entrato nella ripresa al posto di Dybala, riapre momentaneamente la gara. Yldiz può chiuderla di nuovo all'80' ma il pallone si stampa sul palo.