Cori a Vlahovic, revocati alcuni daspo ai tifosi viola: dopo l'archiviazione hanno vinto i ricorsi

Cori a Vlahovic, revocati alcuni daspo ai tifosi viola: dopo l'archiviazione hanno vinto i ricorsiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40News
di Redazione FV

Buone notizie per alcuni tifosi viola. Su La Nazione si legge come siano stati revocati alcuni dei trenta Daspo emessi nei confronti dei supporter della Fiorentina dopo i cori urlati all'indirizzo di Dusan Vlahovic in occasione della partita del 29 dicembre dell'anno scorso all'Allianz Stadium.

Le accuse di istigazione razziale, anche grazie alle istanze presentate dai legali, si erano disciolte davanti al giudice dell'udienza preliminare dopo una retromarcia della stessa pubblica accusa. Forti della sentenza di archiviazione, i legali dei tifosi sono andati avanti in sede amministrativa e hanno poche settimane fa ottenuta la revoca del provvedimento che aveva la durata di un anno.