Serie A, in campo Sassuolo e Torino: le formazioni ufficiali
Dopo la sfida delle 12:30 tra Cagliari e Pisa conclusasi sul 2-2 prosegue il 16° turno di Serie A con la partita delle ore 15:00 che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra il Sassuolo di Fabio Grosso e il Torino di Marco Baroni. Le squadre, che stanno scendendo in questi istanti sul terreno di gioco, si schiereranno con le seguenti formazioni ufficiali:
Sassuolo (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Koné, Matić, Vranckx; Volpato, Cheddira, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Grosso.
Torino (3-4-1-2): Paleari; Tamèze, Ismajli, Maripán; Lazaro, Asllani, Gineitis, Pedersen; Vlasic; Adams, Zapata. Panchina: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilić, Anjorin, Sazonov, Simeone, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Njie. Allenatore: Baroni.
