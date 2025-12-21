Frenano due concorrenti nella lotta salvezza: Cagliari-Pisa termina 2-2
Arrivano buone notizie dalla Unipol Domus di Cagliari per la Fiorentina. La sfida delle 12.30 tra i padroni di casa e il Pisa si è infatti conclusa con un 2-2 acciuffato in rimonta dai neroazzurri che permette ai viola di non vedere allungare in classifica nessuna delle due squadre in lotta come il club gigliato per la salvezza. A passare in vantaggio nel corso della gara sono stati gli ospiti con il gol su rigore di Tramoni, salvo poi vedersi rimontare il vantaggio dagli uomini di Pisacane grazie alle reti di Folorunsho e Kilicsoy.
All'89' però la squadra di Gilardino è riuscita a riacciuffare il pareggio grazie al gol di Moreo. Il Cagliari con questo punto sale a quota 15 in classifica, a + 9 sulla Fiorentina, mentre il Pisa sale a quota 11, a + 5 sui viola impegnati oggi alle 18:00 contro l'Udinese al Franchi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati