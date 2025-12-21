Dagli inviati

Fiorentina, oggi il silenzio stampa proseguirà anche in caso di vittoria

Proseguirà anche in caso di vittoria il silenzio stampa della Fiorentina: il club viola ha infatti fatto sapere che, a prescindere dal risultato, al termine della gara di oggi contro l'Udinese non prenderà la parola né il tecnico viola Paolo Vanoli né un calciatore. Parleranno solo Kosta Runjaic e un giocatore dell'Udinese.