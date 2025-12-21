FirenzeViola

Problema al soleo per Pablo Mari. Lo spagnolo assente contro l'Udinese

La notizia degli ultimi minuti in casa Fiorentina per quanto riguarda la sfida che oggi i viola dovranno affrontare in casa contro l'Udinese riguarda un'assenza tra le fila del reparto difensivo. Come appreso infatti dalla lista dei convocati diramata poco fa dal club gigliato, Paolo Vanoli per il match di oggi contro i bianconeri delle ore 18:00 dovrà fare a meno di Pablo Mari. Il difensore spagnolo ex Monza infatti sarà assente per via di un un risentimento al soleo della gamba destra. 