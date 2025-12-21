FirenzeViola Paratici oggi sarà in Italia: occhi su Fiorentina-Udinese. Il punto

Nel giorno in cui la Fiorentina ospita in casa l’Udinese da ultimissima in classifica, proseguono i contatti tra Ferrari e Goretti con Fabio Paratici, potenziale nuovo responsabile dell’area tecnica viola. In giornata il dirigente attualmente sotto contratto con il Tottenham sarà in Italia per impegni già previsti in precedenza, ma di fatto dunque sarà anche più vicino a Firenze nel caso in cui dovesse sciogliere le ultime riserve.

Chiaramente Paratici seguirà con grande attenzione la partita della squadra di Vanoli contro l’Udinese, perché un risultato negativo complicherebbe ulteriormente una situazione già disperata. In ogni caso, la proposta viola prevedrebbe una totale autonomia sulla gestione della squadra, oltre a un accordo di quattro anni e mezzo, un unicum nel panorama italiano per quanto riguarda gli accordi dei dirigenti. Questa fiducia della società, il ruolo di poco peso negli Spurs e la voglia di rientrare in Italia sono i motivi che stanno spingendo Paratici verso il sì. Forse già dopo la partita di oggi potrebbe arrivare l’accelerata decisiva per il nuovo ingresso nel quadri dirigenziali della Fiorentina.