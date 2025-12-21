Vanoli cambia 10/11 rispetto alla gara di Conference: unico confermato sarà Kouame

Vanoli è pronto a stravolgere la Fiorentina che oggi scenderà in campo contro l'Udinese, si legge su La Nazione. Il 4-4-2 (o per meglio dire, il 4-4-1-1) sarà l’abito con cui la Fiorentina tenterà di centrare il primo successo in campionato della sua stagione. Impresa non facile, specie perché le criticità psicologiche della squadra sono emerse in tutta la loro forza nelle ultime tre uscite dei viola e perché, di fatto, il nuovo assetto tattico che sarà testato oggi si è visto solo per piccole porzioni di gioco e mai dall’inizio.

Il tecnico è pronto a cambiare fino a dieci undicesimi, trasformando del tutto la formazione di partenza rispetto a quella vista giovedì. L’unico giocatore che potrebbe essere confermato è Kouame, che rimarrebbe a fare l’esterno di sinistra ma con compiti quasi esclusivamente offensivi.