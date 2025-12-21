Alla ricerca della svolta. Dal Como all'Udinese, dopo 3 mesi i viola tornano alla difesa a quattro

La Fiorentina è pronta a dare una svolta alla propria stagione fin qui disastrosa. I viola, sia dal punto di vista della dirigenza, con il nome di Parartici che sembra sempre più vicino ad arrivare a Firenze, sia dal punto di vista del campo, stanno finalmente provando a cambiare qualcosa. Guardando soprattutto al rettangolo verde di gioco che oggi sarà protagonista con la sfida contro l’Udinese valida per il 16º turno di Serie A e che si giocherà alle ore 18:00 allo Stadio Artemio franchi, spicca ovviamente, e aggiungerei anche finalmente, la scelta probabile di Paolo Vanoli di adottare il modulo con la difesa quattro. Un cambiamento tattico tanto richiesto dall’ambiente e che lo stesso allenatore gigliato ha rimandato forse fin troppo a lungo.

Fiorentina-Como

L’ultima volta che la Fiorentina si è schierata con questo sistema di gioco dal primo minuto era il 21 settembre ed era in corso la quarta giornata di campionato. In panchina c’era ancora Stefano Pioli che in quel momento scelse, grazie anche alla presenza di Lamptey, di cambiare tatticamente la squadra. Sulle corsie laterali agirono appunto oltre al ghanese anche Dodo, a completare la catena di destra, e sulla sinistra invece fu proposto il duo Fazzini-Gosens. I due di centrocampo erano Nicolussi e Mandragora mentre davanti la coppia d’attacco era composta da Kean e Piccoli.

Il miglior calcio stagionale

I primi 45 minuti di quella sfida sono stati probabilmente i migliori di tutta la stagione della Fiorentina fino ad oggi, soprattutto se considerato l’avversario e la mole di gioco proposta. Addirittura infatti quella formazione scese negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 con il rammarico di non aver chiuso la partita, cosa che a raccontarla oggi sembra quasi fantascienza.

Un'ultima spiaggia

Oggi Vanoli sceglierà a grandi linee di riproporre quella tipologia di formazione, anche se ovviamente viste le assenze ci saranno dei cambiamenti rispetto a quel Fiorentina-Como. La speranza però è che come in quella occasione anche stavolta l’approccio alla gara possa essere positivo. Ne ha disperatamente bisogno questa Fiorentina che giocherà in un ambiente contornato dal silenzio per almeno 20 minuti e che oggi a disposizione ha un solo risultato, quello della vittoria.